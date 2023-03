Noor is beste voorlezer van Dronten en gaat door naar provinciale finale van voorleeswedstrijd

met poll Hoger prijspla­fond voor flatbewo­ners Noordoost­pol­der die te veel restafval storten: ‘Gaat om gelijke behande­ling’

Bewoners van flats in de Noordoostpolder betalen zich blauw aan restafval. Om de kosten te beteugelen komt er een tijdelijk prijsplafond. Terwijl het doel is dat zij juist minder gaan betalen door hun afval beter te scheiden. Hoe rechtvaardig is dit maximale tarief richting andere inwoners?