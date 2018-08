OM wil alsnog celstraf tegen 43-jarige man voor bedreigen politici

video Polder en Veluwe ruziën over geluids­over­last festival Lowlands

24 augustus Nunspeet, Elburg en Oldebroek herkennen zich niet in de kritiek van burgemeester Aat de Jonge van Dronten, die vrijdag tegenover de Stentor aangaf weinig te kunnen met de Veluwse klachten over muziekfestival Lowlands in Biddinghuizen.