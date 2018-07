Omtrek boortoren weer zichtbaar in Dronten

Jazeker, ook op het nieuwe land komen oude structuren weer naar boven. Al gaat het in dit geval niet om een restant van een bouwwerk dat eeuwen oud is, maar een halve eeuw. Tussen 1965 en 1968 stond namelijk een boortoren tussen Elburg en Dronten, bij een knik in de Elburgerweg. Drie maanden lang werd hier tevergeefs naar olie geboord, tot een diepte van ruim 2500 meter. Vervolgens werd de schacht volgestort met beton. Door het dorre gras is sinds kort een cirkel met een diameter van zo'n 10 meter te zien. De plek waar de boortoren stond.

Recreanten

Omwonenden hebben zo'n jaar of 5 geleden een stichting opgericht om het Torenbosje, het stukje natuur rond de voormalige boortoren, op te knappen en aantrekkelijk te maken voor recreanten. Zo is er een picknickplaats aangelegd en ligt er een wandelpad. Plannen om een poel aan te leggen, stuitten op bezwaren van omwonende agariërs. Zij waren bang voor een verhoogd risico op vogelgriep door de vogels die op het water zouden afkomen. Maar de stichting laat zich niet uit het veld slaan en werkt inmiddels aan een informatiepaneel, een picknickbank en een plateau van ruim 2 meter hoog. Dat laatste is een knipoog naar de boortoren, zegt voorzitter Coby Dekker. ,,Een plek vanwaar je iets kunt vertellen aan bijvoorbeeld een schoolklas. Maar je kunt het ook gebruiken in een theatervoorstelling. Ja, we hopen hier kleine evenementen te houden.''