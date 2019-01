Omwonenden lawaaiige Biddingringweg krijgen nul op rekest

Volgens hen hebben zo’n tachtig gezinnen in de wijken langs de Biddingringweg last van het verkeerslawaai, maar wordt dit door de provincie niet onderkend doordat ze nooit metingen heeft laten doen. In plaats daarvan wordt de geluidsproductie berekend aan de hand van het aantal voertuigen per etmaal. „Daarvoor gebruikt de provincie verouderde gegevens uit 2017. Dat heeft een ambtenaar zelf tegen ons gezegd”, aldus Benning. „Het verkeer is sindsdien met 20 procent toegenomen tot elfduizend voertuigen per etmaal.”