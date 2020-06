Ondanks coronacrisis met z'n allen door de modder kruipen: Mud Masters in Biddinghuizen kan doorgaan

Aardappel­te­lers zijn boos op ‘misleiden­de’ supermarkt Lidl en dienen klacht in over coronare­cla­me

26 juni Een slogan van Lidl die claimt aardappeltelers te steunen tijdens de coronacrisis is bij een groep aardappeltelers in het verkeerde keelgat geschoten. De Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC), gevestigd in Dronten, meent dat van steun geen sprake is en diende een klacht in bij de Reclame Code Commissie.