Ondernemers Dronten vinden plannen voor Roggebot niet goed genoeg

Ondernemersvereniging De Driehoek (OVDD) in Dronten vindt de plannen om de doorstroming bij Roggebot te verbeteren niet ver genoeg gaan. ,,Je kunt het beter in een keer goed doen’’, zegt vice-voorzitter Peter Dekker.

Het liefst zou de OVDD de huidige brug over de Roggebotsluis vervangen door een naviduct zoals dat bij Harderwijk en Enkhuizen ligt. Dan hoeft het verkeer over de weg nooit meer te wachten op de brug die open gaat. Vooral in de zomer zorgt dat nu voor oponthoud op de N307 tussen Dronten en Kampen. In het plan dat de provincie die najaar presenteerde, wijkt de sluis voor een brug die schepen tot 7 meter hoog door kan laten - een hogere brug dan de huidige. Aan de Flevolandse kant komen er een nieuwe afslag en fietspaden bij. Op termijn kan de weg worden verbreed van 1 naar 2 rijbanen.

Drukker

Voor de ondernemers in Dronten is dit een verbetering, maar is het niet genoeg. ,,Je kunt het beter in een keer goed doen’’, zegt Dekker. ,,Het wordt steeds drukker tussen Dronten en Kampen. De Poort van Dronten (het bedrijventerrein aan de westkant van Dronten) ontwikkelt zich snel. Flevokust Haven (de containeroverslag met bedrijventerrein) bij Lelystad ook. Laten we vooruit denken.’’ Concreet: meteen de rijbaan verdubbelen en een hogere brug plaatsen. Dekker: ,,Die zeilschepen worden steeds hoger. Daar moet je rekening mee houden. De N307 is een ondergewaardeerde weg die steeds belangrijker wordt voor bedrijven in deze buurt.’’

Ook de gemeente Dronten is kritisch op het plan van de provincie. Wethouder Irene Korting noemde het een ‘ingewikkelde constructie’ in deze krant. Ze vraagt zich af of de doorstroming daadwerkelijk verbetert met deze oplossing. De OVDD sluit zich daarbij aan, laat Dekker weten. Hij noemt Roggebot het grootste knelpunt op het tracé Alkmaar-Zwolle, dat stukje bij beetje wordt aangepakt.