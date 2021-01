‘Ondernemers voelen zich niet gehoord’; onderzoek naar mkb in Dronten

VIDEO Na negen uur is het rustig op Urk, maar uit één auto komt gezang: ‘We gaan nog niet naar huis...’

25 januari Waar elders in het land opnieuw rellen uitbreken, blijft het maandagavond rustig op Urk. Vlak voor negenen rijden auto’s nog met piepende banden over de havenkade, bij het ingaan van de avondklok is het rustig. ,,Zaterdagavond gaat het weer los’’, grijnst een jongen die met zijn vrienden bij het leugenbankje rondhangt.