Ongekende groei brengt Almere College in ruimtenood

Positie MC Groep verder verslech­terd door miljoen verlies

9 oktober Zorgonderneming MC Groep, met ziekenhuizen in Lelystad, Emmeloord en Amsterdam, heeft in het afgelopen jaar een verlies geleden van bijna een miljoen euro. Het eigen vermogen van het bedrijf is daardoor verder afgenomen naar 4,6 miljoen euro negatief. Dat blijkt uit de definitieve jaarcijfers over 2017.