Ongeloof in Dronten na overlijden van foodtruck-eigenaar Sy

Auto vliegt na frontale botsing meters door de lucht Dronter showtuin in

2 mei Bij een botsing op industrieterrein Poort van Dronten is vanmorgen een auto beland in de showtuin van Rasing Sierbestrating. De auto vloog enkele meters door de lucht en schoot over een hek. Dat gebeurde nadat de auto frontaal op een andere auto was gereden.