Onrust na aanhouding om schietincident in Dronten: twee mannen opgepakt

Koele actie Swifter­bant­se brandweer redt duizenden kuikens

26 juli Duizenden mestkuikens in een schuur in Swifterbant hebben de extreme hitte van de afgelopen twee dagen dankzij de brandweer overleefd. Met twee blusvoertuigen werd de schuur op het heetst van de dag nat gehouden. ,,In al die jaren bij de brandweer heb ik nooit meegemaakt dat dit nodig was’’, zegt een woordvoerder. Desondanks stierven 150 kuikens aan te hoge luchtvochtigheid.