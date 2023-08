Ontdek de verhalen van Flevoland in Dronter boekwinkel Odd Fellows

MET VIDEO Hevige regen zet straten in Wezep en Zwolle blank, fietspad in Assendorp drijft opnieuw

Zo erg als drie weken geleden was het zeker niet, maar weer heeft hevige regenval vanavond voor wateroverlast gezorgd in Assendorp. Enkele straten liepen onder, kelders stroomden vol en - opnieuw - dreef er een fietspad. Ook in Wezep veranderden straten in zwembaden.