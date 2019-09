Ook Dronten verwacht magere jaren: zonder actie duikt gemeente in het rood

Net als andere gemeenten moet Dronten op de kleintjes letten. Geld voor een facelift van het zwembad in Biddinghuizen is er wel en mogelijk kruipen de basisscholen in Swifterbant onder één dak. Vijf belangrijke punten uit de maandag gepresenteerde begroting voor 2020.

1. De tijden worden krapper

De gemeente zat er de laatste jaren warmpjes bij, maar er komen magere jaren aan. De uitkering van het Rijk ligt stukken lager - geldt voor alle gemeenten overigens - terwijl uitgaven stijgen. Zonder ingrijpen duikt Dronten de komende jaren de rode cijfers in. Nu kan de gemeente tegen een stootje: er is een stevige reserve. Die buffer dicht voorlopig de gaatjes terwijl de gemeente aan een ‘herijkingsproces’ begint. Anders gezegd: met een stofkam door de begroting om te kijken of er overbodige kosten en ongebruikte potjes zijn. Inwoners merken er weinig van: de onroerend zaakbelasting stijgt trendmatig met 1,7 procent, de afvalstoffenheffing ook, al komt er mogelijk een verhoging bij door ‘landelijke ontwikkelingen’.

2. Aandacht voor ondermijning

Een landelijk probleem, de vermenging van de onder- met de bovenwereld. ,,Dus hebben wij er ook aandacht voor’’, zegt burgemeester Jean Paul Gebben. In welke mate ondermijning voorkomt in Dronten, zegt hij niet. Al is er een plaatselijke ‘scan’ gemaakt over deze vorm van criminaliteit. Hoe dan ook is er ‘urgentie’ om een projectleider ondermijning aan te stellen, aldus Gebben. Mogelijk worden er meer mensen ingehuurd om dit probleem aan te pakken. ,,We willen voorkomen dat criminelen uit bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht denken: wij gaan naar Dronten, want daar controleren ze toch niet’’.

3. Biddinghuizen kan blijven zwemmen

Zwembad De Alk voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en gaat op de schop. De facelift kost een kleine 670.000 euro, het dorp draagt 120.000 euro bij in de vorm van sponsors en eigen werk. De rest is voor de gemeente. Een fors bedrag, al kan dat lager uitvallen als er materiaal van het te slopen zwembad Overboord in Dronten opnieuw kan worden gebruikt. ,,Behalve het kleuterbad zijn de baden nog goed, maar de kleedkamers en machinekamer zijn aan vervanging toe’’, zegt dorpsvoorzitter Willem Feiken (Dorpsbelangen heeft het plan gemaakt). Hij verwacht dat de bouw na de zomer van 2020 begint. Dorpsbelangen heeft eerder aangekondigd het beheer van het bad te willen overnemen, maar Feiken kan nog niet zeggen of dat gebeurt. ,,Daar praten we nog over met de gemeente’’.

4. Scholen onder één dak in Swifterbant?

Het zou zomaar kunnen, de gemeente gaat een onderzoek naar doen een nieuw, gezamenlijk onderkomen voor De Golfslag, De Branding en De Duykeldam. Hiervoor legt Dronten 75.000 euro opzij. Het kersverse college kondigde vorig jaar aan om ook te kijken naar een nieuwe sporthal in Swifterbant, maar daar is geen sprake meer van.

5. De voor- en nadelen van Lelystad Airport