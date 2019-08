Oost-Nederland wacht kletsnat weekend maar na regen komt zonneschijn

Het wordt kletsnat dit weekend. Het goede nieuws is dat de meeste regen tijdens de nachten valt. Even doorbijten nog want eind volgende week lijkt de zomer terug te keren met temperaturen van boven de 25 graden.

Een mooi slotakkoord van de zomer lijkt in de maak, verwacht Weeronline In de loop van volgende week is droger, zonniger en vooral warmer weer in aantocht. Maar voor het zo ver is, gaat het flink plenzen. De weersverwachting ziet er niet rooskleurig uit voor de vele buitenevenementen dit weekend. Toch is het niet alleen kommer en kwel, de meeste regen valt namelijk tijdens de nachten. Bovendien is het ondanks de buien niet koud. De maxima komen uit op een graad of 22 op zaterdag en 20 op zondag.

Grijze zaterdag

Volgens de meteorologen krijgen we zaterdag de zon weinig te zien. Bewolking overheerst en er trekken enkele buien over het land. Festivalbezoekers bij Lowlands in Biddinghuizen moeten vooral eind van de ochtend en de eerste helft van de middag rekening houden met buien. Het wordt een graad of 22.

Volledig scherm © ANP

Kletsnatte nacht

In de tweede helft van de avond en in de nacht naar zondag trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land. De nacht verloopt vooral in Oost-Nederland kletsnat. Aan het begin van zondagochtend ligt de regenzone waarschijnlijk ook nog boven ons land.

Vakantievierders in Oost-Nederland die hopen op droger en zonniger weer, staan betere dagen te wachten, verwacht Weeronline. De buien verdwijnen na het weekend niet geheel uit het weerbeeld, maar ze worden wel minder talrijk en de zon is geregeld te zien. Het blijft nog wel vrij koel zomerweer, de nachten verlopen ronduit fris met landinwaarts minima beneden 10 graden. Een warme slaapzak in de tent is een must.

Zomer