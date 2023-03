Op deze plekken wil Dronten duizenden woningen bouwen: ’Het gaat als een lopend vuurtje’

De vraag naar woningen is groot in Dronten. Niet alleen vanuit de gemeente zelf, maar ook mensen in de Randstad kijken verlangend naar de polder. Om de forse groei in goede banen te leiden, heeft de gemeente een plan gemaakt. Dat is niet tot in de puntjes uitgewerkt, maar geeft een richting aan, zegt wethouder Peter van Bergen. ,,We kunnen de toekomst niet voorspellen en willen flexibel zijn.’’

Een ding is zeker: Dronten gaat voor kwaliteit boven kwantiteit, verzekert Van Bergen. ,,Cijfers zijn niet leidend, we bouwen een samenleving.’’ Inwoners mochten meepraten over de uitgangspunten voor de uitbreiding. Dat leidde eerder dit jaar tot vijf ‘Drontense principes’. Die zijn ruim geformuleerd. Zo koestert Dronten het ‘dorpse karakter’ en is ‘de basis groen’.

Forse opgave

Dan de cijfers. Dronten, nu 43.000 inwoners, wil groeien naar 60.000 inwoners in 2050. Daarvoor zijn er 9000 nieuwe woningen nodig. In een ruim een derde is al min of meer voorzien. De bestaande plannen voor Swifterbant-Zuid, de Graafschap in Biddinghuizen en het Hanzekwartier in Dronten zijn goed voor 3300 woningen. Blijven er bijna 6000 over. Een forse opgave, meldt de gemeente.

De verloederde entree van Biddinghuizen.

Waar komen deze woningen? Binnen de dorpskernen zijn nog mogelijkheden om te bouwen, zegt Van Bergen. Neem de entree van Biddinghuizen. Een verloederd gebied, de inwoners een doorn in het oog. ,,Er liggen volop mogelijkheden om de verouderde bebouwing te vervangen. Het is een grote wens van het dorp.’’

Ook het centrumgebied van Swifterbant biedt kansen. Van Bergen wijst naar de randen van het Greentepark en noemt daarbij ook kerkcentrum de Hoeksteen. Jaren geleden waren er al plannen om appartementen te bouwen op deze plek. ,,Sloop of renovatie, het is een lastig proces’’, aldus de wethouder. Dronten dan, waar het gebied ten noorden van het station in beeld is. Een deels verouderd bedrijventerrein dat net als het Hanzekwartier, aan de andere kant van het station, mogelijk verandert in een gebied met een ‘sterke woonfunctie’.

De grootste mogelijkheden liggen rond Dronten. Als het aan de gemeente ligt, krijgt het dorp er een extra schil bij. Dat wil zeggen, aan de noord, - oost- en zuidkant. ,,Geen traditionele ontwikkeling’’, zegt Van Bergen over eerstgenoemde twee gebieden. ,,Er zijn niet alleen woon-, maar ook werklocaties nodig. Misschien met inpassing van natuur en in combinatie met agrarische functies. We willen lef tonen, maar het is een zaak van lange adem.’’

Impressie van de uitbreidingsmogelijkheden rond Dronten. Het geblokte gebied is aangewezen voor woningbouw.

Dat geldt niet voor Dronten-Zuid, de pakweg 200 hectare tussen de Golfresidentie en de Roodbeenweg. Dit agrarisch gebied is als eerste aan de beurt om te veranderen in een grote woonwijk. Volgens Van Bergen is er plek voor 2000 tot 2500 woningen. Sinds donderdag is het zogeheten voorkeursrecht van toepassing op deze akkers. Daarmee heeft de gemeente het recht van eerste koop, om te voorkomen dat de grondprijs in de tussentijd flink wordt opgedreven. ,,Het gaat als een lopend vuurtje door het dorp’’, zegt Van Bergen.

Zoet water

Voor bewoners en (fruitteelt)bedrijven in het gebied zal de wens niet helemaal nieuw zijn, laat hij weten. ,,De grondeigenaren hebben zich verenigd en hebben zelf ook een plan gemaakt van hoe zij het gebied zien.’’ Verzilting is hier een probleem, zegt hij. Het wordt steeds moeilijker om het gebied van zoet water te voorzien. ,,Fruitteelt op die plek is op termijn minder logisch.’’

Verschillende woningtypen in een bosrijke omgeving, daar gaat de gemeente voor. Het sluit aan bij de ‘Drontense principes’. Nog dit jaar wil de gemeente beginnen met het uitwerken van het plan. Van Bergen hoopt dat de eerste woningen in 2030 worden opgeleverd.

