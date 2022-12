Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Na brand op tweede kerstdag: hennepkwe­ke­rij met honderden planten aangetrof­fen in Lelystad

Bij een brand in een woning aan de Gentiaan in Lelystad op tweede kerstdag is een hennepkwekerij aangetroffen. Op woensdagochtend is de kwekerij met 416 planten geruimd.

28 december