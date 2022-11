Op zoek naar een uitje in de regio? Check hier onze tips!

Volledig scherm Ronald Giphart komt naar Bibliotheek Ommen. © Merlijn Doomernik

LEZING

Ronald Giphart in bieb Ommen

Schrijver Ronald Giphart geeft zaterdag een lezing in Bibliotheek Ommen. Giphart vertelt over zijn schrijfwerk en zijn bestsellers als Ik omhels je met duizend armen en Phileine zegt sorry, maar ook bespreekt de literair schrijver onderwerpen als vitaliteit, ouder worden en leefstijl. Aanvang voorstelling 14.30 uur, gratis toegang.

Volledig scherm Joris Linssen en zijn band spelen streektaalliedjes in Caramba-stijl. © Cultura

MUZIEK

Joris Linssen & Caramba

Met een vurig potje muziek, meeslepende verhalen en meerstemmig samenzang speelt Joris Linssen samen met zijn band Caramba vrijdagavond de nieuwe voorstelling Dichterbij in theater de Meerpaal in Dronten. In Dichterbij zijn liedjes van streekartiesten omgezet in de Nederlandse taal en in een Caramba-jasje gestoken. De voorstelling begint om 20.00 uur.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Op de Achterhoekse Winterfair vind je allerlei handgemaakte producten. © Frank de Roo

WINTERFAIR

Achterhoekse Winterfair

Snuffelen en smikkelen doe je zondag op de Achterhoekse Winterfair in Wilp. Daar staan lokale ondernemers met streekproducten, brocante, tuindecoratie en handgemaakte spulletjes. Kortom, volop inspiratie voor de komende feestdagen. De Achterhoekse Winterfair vind je aan de Zwarte Kolkstraat en is van 10.00 tot 16.00 uur.

Volledig scherm De thrillerkomedie Hoog Spel met Johnny Kraaijkamp jr, Trudy Labij, Nettie Blanken en Thijs Prein. © Het Klooster

TONEEL

Thrillerkomedie

In theater Stroud in Putten draait vrijdag in het toneelstuk Hoog spel (met Johnny Kraaijkamp) alles om een moord en de vraag wie de moordenaar is. Is het diegene met het mes in de hand of de intense echtgenoot? Deze avond vol spanning en humor zet de zaal met publiek helemaal op z’n kop.

Volledig scherm Foto ter illustratie. Het voormalige klooster Sion in Diepenveen © Ruben Meijerink

KOOR

Vesperdienst in Sion

In kloosterkerk Sion in Diepenveen wordt zondag een vesper met koormuziek uit verschillende tradities gezongen door Magna Musica en solist Joalien vd Houten. De entourage van het oude klooster middenin de bossen samen met de zang geeft een magische sfeer. De vesperdienst is gratis en begint om 18.00 uur.