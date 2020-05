Oplichtende nep-postbode actief in Dronten

Video Gebundelde bezorg­dienst met PUP­PY-con­cept moet leiden tot minder besmettin­gen in Dronten

16 mei Lokale winkeliers in het winkelcentrum Suydersee en TNO werken de komende tijd samen om in de coronacrisis te komen tot een goed en uiteindelijk rendabel bezorgsysteem in Dronten. TNO ontwikkelde daarvoor het zogenaamde PUPPY-concept: Pop-Up, Pick Up and Home Delivery.