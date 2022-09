Oplichters slaan flinke slag in Dronten: ouderen zien duizenden euro’s van rekening verdwijnen

Dit Kamerlid kiest op Prinsjes­dag voor ‘passende jurk’ in crisistijd

Het is Prinsjesdag. Een dag waarnaar dit jaar veel mensen vol spanning uit zullen kijken, in de hoop dat er maatregelen worden aangekondigd die de acute financiële pijn verzachten. En tegelijkertijd is de dag een feestelijk samenzijn van politici, voorzien van een hoop pracht en praal. Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA) uit Kampen over haar kledingkeuze en de (hoop op) kabinetsplannen die mensen weer houvast moeten bieden.

20 september