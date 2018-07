Vorig jaar ging om dezelfde reden voor de tweede keer op rij het Huttenfeest niet door. Dat is nu definitief ter ziele, zegt voorzitter Teun van Beek. Bij het organiseren van alternatieve activiteiten stuit de stichting op precies hetzelfde probleem.

Druk

,,Ouders hebben het te druk met hun werk en het plannen van de eigen vakantie en hebben geen tijd om vrijwilliger te zijn. Daarom is het lastig om spannende of leuke activiteiten voor de kinderen te houden, vooral omdat de regelgeving alleen maar strenger wordt. Zonder vrijwilligers kunnen we niets. We zijn zoekende naar activiteiten waar we minder begeleiding voor nodig hebben, maar ook dat valt niet mee."

Hoop

De IJsvogel heeft daarom besloten dit jaar een soort van sabbatical te houden als het gaat om de activiteiten voor de jongste dorpsgenoten. Hoewel het volgens Van Beek geen gemakkelijke klus wordt, houdt hij alle hoop dat volgend jaar of misschien wat later er toch weer vermaak in de zomervakantie gaat zijn voor de plaatselijke jeugd. ,,Ik ben ervan overtuigd dat op enig moment het tij zal keren, de vraag is alleen wanneer."