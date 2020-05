Oproep Dorpsbelangen Biddinghuizen aan politiek: ‘Trek 2 miljoen euro uit voor ons zwembad’

Het dagboek van een wijkagent uit Dronten: ‘Het gevoel richting politiemen­sen is veranderd’

3 mei Arnold van de Kolk (41) is wijkagent in Dronten. Ook voor de politieman is alles anders in coronatijden. Meer contact op afstand, vaak thuis werken naast het op locatie aanwezig zijn en ook nog lesgeven aan zijn twee jonge kinderen. Maar, zo merkt Van de Kolk de laatste weken, de waardering voor vitale beroepen is toegenomen. Een week uit het leven van de wijkagent.