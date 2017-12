Opsporing Verzocht besteedt aandacht aan dood Esther Paul

In de uitzending van vanavond besteedt Opsporing Verzocht aandacht aan de dood van de 43-jarige Esther Paul uit Almere. Het lichaam van de vrouw werd zondagochtend 30 april gevonden in het Veluwemeer bij Biddinghuizen.

Het waren twee toeristen die tijdens een fietstocht over de Harderdijk een lichaam in het water zagen drijven. Al snel werd duidelijk dat het ging om Esther Paul uit Almere en dat zij het slachtoffer was geworden van een misdrijf. Tot op heden is niemand aangehouden in deze zaak.

Volledig scherm Esther Paul werd zondag 30 april gevonden langs de oever van het Veluwemeer bij Dronten. © GinoPress / Facebook

Rol verleden

Het slachtoffer was een aantal jaren geleden veroordeeld voor witwassen en had daarvoor ook een gevangenisstraf uitgezeten. Sinds 2014 was zij weer op vrije voeten. Een van de onderzoeksvragen die de politie probeert te beantwoorden is of haar verleden een rol heeft gespeeld bij haar dood. Het is ook goed mogelijk dat een ander conflict haar fataal is geworden.

Volledig scherm De camping in Biddinghuizen waar Esther Paul ondergedoken zat. © Politie Uit het politieonderzoek is gebleken dat de vrouw sinds 26 april ondergedoken zat in een chalet op camping Riviera Beach, op ongeveer acht kilometer van de plek waar haar ontzielde lichaam werd gevonden. Nog niet duidelijk is waarom en door wie zij zich bedreigd voelde.

Op de betreffende camping hebben andere gasten Esther Paul in de laatste dagen van haar leven enkele malen gezien. De laatste keer was op zaterdagavond 29 april rond 17.00 uur.

Tips gevraagd

De politie wil graag mensen spreken die haar na dit tijdstip nog hebben gezien op de camping of nabije omgeving. Mogelijk dat ze in het gezelschap was van anderen. Ook sluit de politie niet uit dat ze bezoek heeft gehad of bij iemand in de auto is gestapt op het campingterrein of de parkeerplaats van de camping.

Volledig scherm De koffer van Esther Paul © Politie Tevens is de politie nog op zoek naar enkele voorwerpen. Zo had zij toen ze haar woning verliet een koffer bij zich van het merk Riviera Maison (zie foto). Die koffer was niet in het chalet op de camping. Ook zijn de plastic tassen van de Spar waarmee ze op de laatste zaterdag van haar leven boodschappen heeft gedaan nog spoorloos. Iedereen die tips heeft over de koffer of de plastic tassen van de Spar wordt gevraagd contact op te nemen met de politie.

Spijkweg afgesloten

In het kader van het onderzoek naar de dood van Esther Paul is donderdagavond een deel van de Spijkweg in Biddinghuizen afgesloten. Rechercheurs en specialisten van het Nederlands Forensisch Instituut hopen door dit onderzoek in de buurt van de vindplaats meer duidelijkheid te krijgen over de dood van de vrouw.

De N306 is donderdag tussen 18.00 en 23.00 uur afgesloten tussen de rotonde met de Bremerbergweg en de kruising met de Bijsselseweg.