Opwekking 2021: geen volgepakt festivalterrein in Biddinghuizen, maar satellietwagen in Vierhouten

28 april Cihat A. (22) uit Dronten is door de rechtbank in Lelystad veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf. De Drontenaar ramde in november 2019 in Dronten en Kampen met een slordige 180 per uur een andere auto de greppel in en ging er vervolgens vandoor. Opvallend: de eis was een werkstraf, maar de rechtbank besloot tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.