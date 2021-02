Opwekking bij Biddinghuizen gaat ook dit jaar vanwege corona niet door

Dronten kan huisvuil niet ophalen; vuilnisman­nen moeten strooien en sneeuwrui­men

11 februari Deze en volgende week wordt in de hele gemeente Dronten als gevolg van het winterweer geen pmd- en gft-afval opgehaald. Ook kunnen niet alle restafvalcontainers worden geleegd. De vrachtwagens en manschappen die dat normaliter doen zijn nodig voor sneeuwruimen en gladheidsbestrijding. Bovendien kunnen ze veel straten niet in en vriest gft-afval vast in de bakken, wat de inzameling ernstig belemmert. „We hopen op begrip van onze inwoners”, zegt wethouder Roelof Siepel.