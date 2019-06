Oud-penningmeester CDA Dronten veroordeeld tot werkstraf voor verduisteren van bijna 20.000 euro

Spijt

Dat de man het geld had willen terugbetalen, maakte dat het feit ‘niet minder strafbaar’, oordeelde politierechter C. van der Geest. Volgens haar had hij niet alleen het vertrouwen van de andere partijleden ‘behoorlijk geschaad’, maar had de man destijds ‘vaker gelegenheid gehad om tot inkeer te komen’. In zijn voordeel pakte uit dat het om een ‘oud feit’ ging, hij een blanco strafblad had en spijt betuigde.