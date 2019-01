Oud-wethouder Dronten pleit voor nieuwbouw gemeentehuis

Hij was 17 jaar raadslid en 7,5 jaar wethouder en heeft zich na zijn afscheid van de gemeente in 2001 niet meer met de politiek bemoeid. Tot nu. Smit verbaast zich over de grondige renovatie van het gemeentehuis die Dronten heeft aangekondigd (kosten: bijna 25 miljoen euro). En met hem ‘anderen uit de samenleving’, schrijft hij in een brief aan de raad. Smit moet het kwijt: ‘Waarom dan toch renovatie? Is de locatie (het gemeentehuis van Dronten ligt in het hart van het dorp) zó belangrijk?’