Oud-wethouder van Kampen en Oldebroek vervangt opgestapte Roelof Siepel in Dronten

De ChristenUnie in Dronten draagt Gerrit Jan Veldhoen voor als opvolger van de onlangs vertrekken wethouder Roelof Siepel. Veldhoen was eerder wethouder in Oldebroek (van 1999 tot 2011) en Kampen (2011-2018). ,,In Gerrit Jan zien wij de juiste persoon voor de taak die voor Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant nog ligt”, zegt fractievoorzitter Marianna Witteveen.

Siepel stapte enkele weken geleden op na aanhoudende problemen rond nieuwbouwproject Swifterbant-Zuid. ‘Helaas heb ik in de afgelopen dagen moeten constateren dat het vertrouwen rond mijn ambt en werkwijze ter discussie is komen te staan’, schreef hij in zijn ontslagbrief. De toekomst van Swifterbant zou niet gebaat zijn bij zijn aanblijven als wethouder.

Op de rails krijgen

Kort daarop meldde Witteveen dat de partij al een opvolger op het oog had. Dat wordt dus Veldhoen. Hij moet het vastgelopen project Swifterbant-Zuid weer op de rails krijgen. Hij heeft ervaring, meldt de ChristenUnie. Als wethouder van Kampen was hij verantwoordelijk voor meerdere vastgoedprojecten. Momenteel is hij onder meer voorzitter van de Regiegroep Hart van Oosterwolde, dat de bouw van een multifunctioneel centrum in dit dorp voorbereidt.

Veldhoen ziet het als een ‘voorrecht’ om in Dronten aan de slag te gaan, zegt hij. ‘We zijn natuurlijk beland in de slotfase van deze periode, maar er is nog tijd om samen mooie en goede dingen te doen’.