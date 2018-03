Oude garage in Dronten wijkt voor woonzorgvoorziening

DRONTEN De voormalige Citroën-garage in Dronten maakt plaats voor een woonzorgvoorziening voor mensen met geheugenproblemen, zoals dementie. Bedoeling is dat de bouw nog voor de zomer begint.

Dat meldt Brian Nieweg van Amado Zorg, de initiatiefnemer. Dit familiebedrijf uit de Noordoostpolder heeft al een woonzorgvoorziening in Kraggenburg met 13 bewoners. In Dronten is straks plaats voor 23 mensen. Omwonenden zijn afgelopen maandag geïnformeerd over de plannen en de reacties waren positief, aldus Nieweg. ,,De buurt is blij dat er eindelijk duidelijkheid is. Er zijn meerdere plannen geweest voor deze plek.''

Vraag

Amado Zorg kiest voor Dronten omdat er vraag is vanuit deze gemeente, zegt Nieweg. ,,Coloriet is de belangrijkste zorgaanbieder, maar die heeft een wachtlijst van een x-aantal maanden. Wij zien dat families nu uitwijken naar randgemeenten, zelfs naar plekken elders in het land. Zo wonen in onze woonvoorziening in Kraggenburg 4 mensen uit Dronten.''

Voor de bewoners in Dronten is 24 uur per dag zorg beschikbaar. In deze voorziening aan De Zuid zullen, als alle appartementen gevuld zijn, zo'n 40 mensen komen te werken, verdeeld over 20 fte. Verder komen er twee gezamenlijke woonkamers, een keuken en een activiteitenruimte waar bijvoorbeeld kerkdiensten kunnen plaatsvinden en waar de pedicure en de kapper langskomen.