OV-ambassadeurs beantwoorden in De Meerpaal vragen van Drontenaren over het openbaar vervoer

Saneren oud wasserij­ter­rein uitgesteld: eerst vleermui­zen en huismussen 'verleiden’ elders te gaan broeden

De sanering van de Blekerijweg in IJsselmuiden wordt uitgesteld: het aantreffen van huismussen en vleermuizen dwingt de provincie ertoe de klus later dit jaar uit te voeren. Eigenlijk was het de bedoeling in maart te beginnen, dat wordt nu september.