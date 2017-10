OVDD Dronten: geen uitstel uitbreiding vliegveld

video Flevosap zet in op forse groei met eigen bottelarij

24 oktober Zesduizend flessen sap per uur kan 'ie vullen en verzendklaar maken, de nieuwe bottelarij van Flevosap, vertelt directeur Roel Vermeulen niet zonder trots. Als de machinerie eenmaal goed is ingeregeld dan, want de kinderziekten zijn er nog niet helemaal uit. Drie miljoen euro investeerden hij en zijn broer Wyno in de nieuwe bottelarij, die verdere groei van het bedrijf in Biddinghuizen mogelijk moet maken.