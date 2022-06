Volgens politiewoordvoerster Maren Wonder werd het slachtoffer aangetroffen door een groep mensen die op zoek was naar de vermiste Apeldoorner. De 39-jarige man werd afgelopen weekend voor het laatst gezien bij het christelijke festival Opwekking. Of het mogelijk om hem gaat, is niet bekend. ,,We kunnen nu écht geen uitspraken doen over de identiteit”, benadrukt Wonder.