Overleden vrouw in auto aan Biddingweg Dronten gevonden

Windmolen­plan roept nog steeds vragen op in Swifter­bant

2 december De gevolgen van windmolens op Swifterbant moeten beter in kaart worden gebracht. De plaatselijke vereniging voor Dorpsbelangen gaat daarom in beroep tegen het plan dat nu op tafel ligt voor windmolens aan de rand van het dorp. Een aanvullende MER is volgens de vereniging nodig voor meer informatie over de effecten.