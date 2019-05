Overvaller met zonnebril slaagt niet in overval in Dronten

Tegen 22.00 uur liep een man de horecazaak binnen. De man van omstreeks 18 jaar had een capuchon over zijn hoofd getrokken. Hij droeg daarnaast een zonnebril en had zijn kraag tot ver over zijn gezicht getrokken.

De man had in zijn hand een wapen vast, maar slaagde niet in zijn overval. De eigenaar van de horecazaak ging niet in op de vragen van de man. De overvaller vluchtte. De politie werd gelijk gealarmeerd. Zij startte een onderzoek om de dader op te sporten. Een zoektocht in de buurt leidde niet tot een arrestatie.

Zeldzaamheid

Overvallen of poging overvallen zijn in Dronten normaliter een zeldzaamheid, maar dit jaar vonden al twee overvallen plaats in Dronten. Op 11 maart werd een filiaal van de Jumbo aan de Wardhof overvallen. Tweeënhalve week later was de New York Pizza aan het Ruim aan de beurt. Voor deze twee overvallen werd tot nu toe nog niemand opgepakt. Het is nog onbekend of er een link is tussen de twee overvallen in maart en de poging overval op de horecazaak aan de Lancasterdreef. ,,Dit hebben wij natuurlijk in onderzoek, maar wij hebben nu nog geen concrete aanwijzingen dat er een link is tussen de poging overval en de twee eerdere overvallen,’’ aldus politiewoordvoerder De Wit.