Parkeren bij het gemeentehuis in Dronten kan straks onder met zonnepanelen bedekte overkapping

In de PowerParking wordt niet alleen zonne-energie via de zonnepanelen opgewekt, het is ook de bedoeling dat elektrische auto’s opgeladen kunnen worden én als het mogelijk is energie op te slaan in een batterij. Daarmee wordt ook direct het elektriciteitsnet ontlast. In combinatie met het duurzaam gerenoveerde gemeentehuis maakt Dronten een stap vooruit in de ambitie om energieneutraal te worden. De parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto's zijn beschikbaar voor openbaar laden en voor het opladen van de elektrische auto's van de gemeente.