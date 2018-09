Pas volgend jaar plan voor Zuid en Walvisstraat Dronten

De grote herinrichting in het centrum van Dronten laat nog even op zich wachten. Pas in het voorjaar van 2019 komt de gemeente met een 'uitgewerkt' plan voor De Zuid, de Walvisstraat en de Open Hof.

Dat wordt de tweede keer dat Dronten een plan presenteert voor deze drukke wegen in het centrum. Onduidelijk is wat er overblijft van de eerste versie en of er iets gebeurt met de uitkomst van de gesprekken die hebben plaatsgevonden met bewoners en andere partijen. Verantwoordelijk wethouder Irene Korting was donderdag niet bereikbaar voor een reactie.

Per abuis

Per abuis stuurde de gemeente het eerste plan begin vorig jaar naar de pers. Bedoeling was om De Zuid te verleggen, deze weg moest aan de andere kant van kerkcentrum de Open Hof komen te liggen, en de nabijgelegen Walvisstraat anders in te richten. Ook moest er een parkachtig gebied ontstaan tussen de Open Hof en de Walvisstraat.

Bewoners van De Zuid reageerden geschrokken. Zo dreigden ze de parkeerplaats voor hun woning kwijt te raken. Ook waren ze bang dat de hele avond koplampen hun woonkamer zouden verlichten, door het omleggen van de weg. ,,Het is nog maar een schets'', zei toenmalig wethouder Nico Verlaan tijdens een informatiemiddag in juli 2017. Hij verwachtte dat de werkzaamheden in de tweede helft van 2018 zouden kunnen beginnen.

Aangepaste versie

Het liep anders. In het najaar van 2017 klapte de coalitie en stapte Verlaan op. De gemeenteraad besloot daarop om de toegezegde 2,9 miljoen euro voor het project in te trekken en te wachten tot er een uitgewerkt plan op tafel ligt. De gemeente bleef contact houden met de buurt en verstuurde eind vorig jaar een aangepaste versie van het plan, die beter in de smaak viel.