Pensioen? Karel (79) uit Dronten promoveert nog aan de universiteit: ‘Het liet me niet los’

Jonge dief trekt ’s nacht met kapmes door Dronten, politie pakt het de volgende dag af: ‘Niet normaal’

8 juli Politieagenten in Dronten hebben gistermiddag een kapmes in beslag genomen bij een minderjarige inwoner van deze plaats. De jongeman had het flinke mes (ook wel machete genoemd) volgens de politie bij zich tijdens een diefstal aan de Lijzijde in de nacht ervoor.