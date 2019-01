Peperdure fietsen geroofd bij inbraak in Biddinghuizen: ‘Ik ben er misselijk van’

Fietsenwinkel Klamer Fietsen aan de Baan in Biddinghuizen is in de nacht van woensdag op donderdag het slachtoffer geworden van een fietsenroof.

Binnen 2,5 minuut werden twintig fietsen vanuit de winkel in een witte Mercedes Sprinter geladen. Binnen korte tijd was eigenaar Wilfred Klamer en de politie ter plaatse, maar dat was te laat om daders in de kraag te grijpen. ,,De zaak is goed beveiligd, maar de deur is ontzet met zwaar gereedschap en de daders zijn heel snel te werk gegaan.’’

Fietsen van duizenden euro's

In totaal zijn 20 fietsen van het dure merk Specialized gestolen. ,,De goedkoopste fiets is 3.000 euro, de duurste ruim 11.000 euro. Exclusieve fietsen dus. Dit hakt er echt in. Ik ben er letterlijk misselijk van. Ik weet ook niet hoe de komende dagen zullen verlopen. Eerst moeten we klanten bellen dat reparaties uitgesteld worden en zaken met politie en verzekering regelen.’’