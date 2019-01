Peperdure racefietsen geroofd bij inbraak in Biddinghuizen: ‘Ik ben er misselijk van’

Update + VideoFoute boel. Wilfred Klamer beseft het direct als het inbraakalarm donderdagnacht drie meldingen afgeeft. Vijf minuten later is hij in zijn fietsenwinkel in Biddinghuizen. De etalage is leeg, twintig exclusieve fietsen zijn geroofd.

,,De goedkoopste fiets is 3.000 euro, de duurste ruim 11.000 euro. Dit hakt er echt in. Ik ben er letterlijk misselijk van”, zegt Klamer. Het is de eerste inbraak sinds hij de winkel in 2007 opende. De zaak is open. Voordat de deur van slot gaat, verplaatst Klamer eerst de overgebleven, goedkopere fietsen. Om de gevolgen van de diefstal een beetje te camoufleren. ,,De helft van de winkel was leeg, een hele rij is gestolen.”

Razendsnel

De inbraak vindt rond 03.00 uur plaats. Vermoedelijk meerdere dieven komen binnen door een zijdeur te ontzetten. Het gebarsten raam is een stille getuige. Razendsnel worden twintig mountainbikes, racefietsen (allemaal van het merk Specialized) en elektrische fietsen in een witte Mercedes Sprinter geladen.De roof duurt 2,5 minuut. Dan worden ze betrapt door een leverancier van de naastgelegen supermarkt. De chauffeur probeert met zijn vrachtwagen de weg te blokkeren, maar dat mislukt. Het busje vol fietsen vlucht uit Biddinghuizen. De politie komt net te laat.

Verhaal gaat verder onder foto

Volledig scherm Twintig dure, exclusieve fietsen zijn gestolen uit de winkel van Wilfred Klamer in Biddinghuizen. © Freddy Schinkel

Er zijn sporen naar de daders, weet Klamer later op de ochtend. ,,De politie is er volop mee bezig.” Hij is vooral bezig met het opnemen van de schade en het nemen van extra beveiligingsmaatregelen. De aannemer moet een nieuwe deur en ruit plaatsen, de verzekering en leverancier willen een overzicht van de gesloten fietsen en een klant wordt gemeld dat hij zijn zijn 11.000 euro kostende racefiets met levertijd van drie maanden toch niet kan ophalen. ,,Hij vindt het erger voor mij dan voor zichzelf. Die fiets komt er toch wel, alleen wat later", vertelt Klamer.

Een klant bezorgt bloemen. ,,Om een hart onder de riem te steken.” De steun doet Klamer en zijn personeel zichtbaar wat. Ondertussen gaat in de werkplaats een nieuwe fiets in de takels. Het repareren gaat door.

Buitenland

Klamer heeft niet de illusie dat hij de gestolen fietsen ooit terugziet. ,,Ik sluit niet uit dat ze direct naar het buitenland getransporteerd worden", zegt hij. ,,Ik heb foto's gezien van peperdure racefietsen die in het oostblok gewoon tegen een schuurtje gekwakt worden en dat het onkruid tussen de spaken door groeit. Het maakt de dieven niks uit, al levert een fiets maar duizend euro op.”

Het geeft Klamer een wrang gevoel dat hij de dieven, als klanten, mogelijk in de ogen heeft gekeken. Uit alles blijft dat de diefstal een goed voorbereide actie is. ,,We hebben geen aanwijzingen dat het om een bende gaat en door het land trekt”, aldus politiewoordvoerster Laetitia Griffioen. Klamer: ,,Aan de andere kant: wij hebben een grote glazen etalage. Je kunt ook makkelijk naar binnen kijken.”

Select rijtje

Ondanks de fikse domper - ,,Ik ben er kapot van”- zoekt Klamer naar lichtpuntjes. Hij lacht. ,,Ik sprak met de vertegenwoordiger van Specialized. Hij zei dat ik nu in een select rijtje sta van winkels met exclusieve fietsen... waar dieven extra op letten.’’ Dat kan Koos de Boer van Specialized Europe, met hoofdkantoor in ‘s-Heerenberg, bevestigen. ,,In de laatste anderhalf jaar zijn meer dan tien retailers in Nederland en België de dupe van een roof geworden. En daardoor zitten verschillende verkopers nu op het beveiligingsniveau van een gemiddelde bank. Ons advies is aan retailers is om te leren van elkaar in de strijd tegen de dieven. Want Specialized is niet alleen populair bij de grootste wielrenners ter wereld, zoals Peter Sagan, maar ook bij dieven.’’