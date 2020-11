Petitie werkt: Dronten zet beeld De Polderpioniers terug aan De Noord

Omstreden CDA-raads­lid Dronten reageert op haar aftreden: ‘Dit maak je liever niet mee’

1 oktober Twee weken nadat ze het middelpunt was van een fel debat treedt ze alsnog terug. Volgens het Dronter CDA-raadslid Brenda Berghorst is de beeldvorming over haar te negatief om door te gaan. Wilde ze eerder niet reageren, nu wel. ,,Jammer dat het zo heeft moeten lopen, maar het is goed zo.‘’