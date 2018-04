Pionieren met ouderwetse groenten in de polder

Meer kleur en smaak op het bord. Dat is de missie van de Drontense agrariër Martin Topper. Hij verbouwt bijna-vergeten groenten zoals de paarse peen en wortelpeterselie. En is daar bijzonder succesvol mee.

Topper doet een graai in een kuubskist, haalt er een biet uit en snijdt 'm doormidden. Een seconde later laat hij een kunstwerkje zien: twee helften met een fraai rood-wit lijnenspel. Hij snijdt een stukje af om te laten proeven, vraagt of het lekker is. Jazeker, deze chioggia heeft een pittige nasmaak die aan een radijsje doet denken.

Even later laat hij ook de wortelpeterselie proeven, de purple haze en de gele peen. Stuk voor stuk mooie groenten met een uitgesproken smaak. En: groenten van weleer, zoals Topper ze noemt. Groenten die bijna vergeten waren, maar door de Drontenaar een nieuwe kans hebben gekregen. Inmiddels stuurt hij ze de hele wereld over. Tot aan Japan en Singapore toe.

Flevo Food Festival

Oud-leraar Topper wilde iets bijzonders doen toen hij in 2011 het agrarisch bedrijf Zonneheerdt van zijn vader overnam. Tot dat moment een standaard akkerbouwbedrijf van 34 hectare met bijvoorbeeld aardappels en uien. Hij dacht: hoe kan ik hier een boterham aan verdienen? Zijn gedachten gingen terug naar het Flevo Food Festival dat van 2009 tot en met 2011 in Dronten plaatsvond en waarvan hij bestuurder was. Een culinair evenement waar het publiek onder meer 'vergeten groenten' mocht proeven. Dáár ligt een kans, besloot hij. De bewoner van het nieuwe land ging pionieren met oude groenten.

Volledig scherm Twee handen vol 'groenten van weleer'. © Foto Freddy Schinkel

Hij begon met een veldje oerpenen, naast de reguliere gewassen. Toen kwamen de 'kleurenbieten', zoals de chioggia. Pastinaak volgde, toen wortelpeterselie. Ouderwetse groenten, producten met een verhaal - dat Topper graag vertelt. Ja, hij blijft een docent. Neem de pastinaak, die ons honderden jaren geleden voorzag in onze zetmeelbehoefte. De rijken stapten over op de aardappel, die de armen aanvankelijk niet konden betalen. Tegenwoordig kopen de welgestelden weer de relatief dure pastinaak. Topper grijnst. De cirkel is rond.

En wist u dat de peen oorspronkelijk paars was? Vlak voordat Willem van Oranje in 1688 Engeland binnenviel, was de wortel door veredeling oranje gemaakt. Een soort promotie-actie. In tegenstelling tot de paarse peen geeft de oranje variant niet af trouwens. Ook smaakt-ie zoeter.

Bitter

Veredeling, Topper trekt er nog net geen vies gezicht bij. Het staat voor hem gelijk aan een vlakkere smaak. Was een spruitje vroeger niet bitter? En witlof ook? Door veredeling is er zo veel smaak verloren gegaan, vindt hij. Daar vecht hij tegen. Topper wil de smaakpupillen prikkelen. Mensen uitdagen. Zoet spul is prima, maar eet ook eens bitter. Of lekker pittig. Meer kleur en smaak op het bord, dát is zijn missie.

Die boodschap valt goed, want Topper heeft inmiddels zo'n 60 hectare aan oergroenten staan. Niet alleen in Flevoland, ook in Zeeland en Limburg - waar telers voor hem aan het werk zijn. Zijn bedrijf groeit fors, leverde hij eerst alleen aan de horeca - tóphoreca, onderstreept hij - inmiddels ook aan supermarkten. Tachtig procent is voor de export, zegt hij. Ja, dat is veel. Nederland blijft wat achter. Hij heeft het gevoel dat hij ons moet overhalen om eens iets anders te proberen.