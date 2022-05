Pioniersbedrijf in Dronten is ‘teleurgesteld’ in gemeente en verhuist naar Emmeloord: ‘Dit voelt als nederlaag’

Na zo’n 60 jaar in Dronten verhuist Bol van Staveren naar Emmeloord. Daarmee verliest de gemeente een van haar oudste bedrijven aan de overburen. De groothandel in brandstoffen was liever gebleven, maar ziet geen andere keuze. ,,Dit voelt als een nederlaag.”

Bol van Staveren zit nu aan De Noord in Dronten en moet daar met twee naastliggende bedrijven (It’s Kringloop en technische groothandel Post) vertrekken om plaats te maken voor woningen, appartementen en bedrijfsruimtes. De gemeente Dronten sprak eind vorig jaar van ‘een grote ontwikkeling op een markante, belangrijke plek’.

Metamorfose

Deze klus is onderdeel van een groter project: de langzame metamorfose van een grotendeels verouderd bedrijventerrein in een ‘aantrekkelijk woon- en werkgebied’.

Lambert van Ommen, directeur van Bol (dit bedrijf is mede-aandeelhouder van Bol van Staveren) zei in december tegen de Stentor dat de gemeente te vroeg naar buiten trad met de plannen. ,,Ik vind het voorbarig, we zijn er nog niet helemaal uit met de gemeente.” Hij hoopte dat Bol van Staveren elders in Dronten een nieuwe plek zou vinden, zei hij.

Quote Het is zeer teleurstel­lend dat we na 60 jaar deze conclusie moeten trekken Lambert van Ommen, Directeur Bol

Nu, ruim vijf maanden later, blijkt dat niet gelukt. Het bedrijf verkast volgend jaar naar bedrijventerrein De Munt in Emmeloord. Dat is te wijten aan het feit dat de gemeente Dronten ‘niet actief wil meewerken’ aan een verhuizing binnen deze plaats, zegt Van Ommen. ,,Het is zeer teleurstellend dat we na 60 jaar deze conclusie moeten trekken. Het voelt als een nederlaag.”

Bol van Staveren heeft geïnformeerd naar bedrijventerrein Poort van Dronten, maar valt in een te zware milieucategorie, aldus Van Ommen. Toen kwam Het Gein, pal achter De Noord, in beeld. Maar ook dit blijkt niet haalbaar. Er is simpelweg te weinig tijd, stelt Van Ommen. ,,De gemeente is niet bereid mee te werken aan een verhuizing in een tijdsbestek van ongeveer 16 weken.” De noodzakelijke ‘uitgebreide wijzigingsprocedure van het bestemmingsplan’ duurt nu eenmaal langer.

Uitzondering

Van Ommen: ,,De gemeente gaf aan dat we eerder hadden moeten zoeken naar een nieuwe plek, maar wij wisten niet wanneer de plannen (voor woningbouw aan De Noord, red.) concreet zouden worden. Dat maakte het lastig voor ons.” Hij had graag gezien dat Dronten een uitzondering voor Bol van Staveren had gemaakt op een van eerdergenoemde locaties.

Bol van Staveren hoopt vanaf maart 2023 actief te zijn in Emmeloord. De 40 arbeidsplaatsen verhuizen mee. Van Ommen: ,,De gemeente Noordoostpolder wil de meest mkb-vriendelijke gemeente van Nederland zijn, dat mis ik in Dronten.”

Quote Als we een paar stappen sneller moeten lopen zijn wij daar altijd toe bereid Peter van Bergen, Wethouder Dronten

Wethouder Peter van Bergen betreurt het dat het bedrijf Dronten wil verlaten. ,,Zeven jaar na het eerste gesprek kwam de ondernemer met een concreet plan. Daarover hebben we in februari gesproken.” De gemeente stond positief tegenover een verhuizing van het bedrijf naar De Ee/Het Gein, zegt hij. ,,Dat hebben we vrij snel teruggekoppeld naar het bedrijf. Daarvoor was het nodig dat het bedrijf een wijzigingsplan indient, omdat de milieucategorie (...) te zwaar is voor de beoogde locatie.”

Verschil van inzicht

Daar ging het mis, want Bol van Staveren vindt zo’n wijzigingsplan niet nodig. Van Bergen: ,,Daarover verschillen we van inzicht. Als we een paar stappen sneller moeten lopen, zijn wij daar altijd toe bereid, maar ook daarbij geldt: volgens de juridische procedure die daarvoor staat.” Volgens de wethouder heeft de gemeente al het mogelijke gedaan om het bedrijf te helpen verplaatsen binnen Dronten.

De VVD in Dronten is ook teleurgesteld in het naderende vertrek van Bol van Staveren en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college.