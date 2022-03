Plaatselijke familie komt met plan voor buitendijkse appartementen en restaurant in Ketelhaven: ‘We willen er zelf ook wonen’

Grote bedrijfs­con­tro­le in Dronten: bij een bedrijf situatie zo ernstig dat meteen is opgetreden

Bij een grote controle van bedrijven in Dronten zijn afgelopen week zeker 25 bedrijven onder de loep genomen door politie, fiscus, UWV, gemeente, douane en omgevingsdienst. Bij een bedrijf was de situatie zo ernstig dat ter plekke is opgetreden, laten de betrokken partijen weten in een gezamenlijke verklaring.

