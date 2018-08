Plaatselijke helden zorgen voor feestje op Meerpaaldagen

Hoe houdt het weer zich? Deze vraag hield de organisatie van de Meerpaaldagen donderdag in de greep. Het viel mee, de 27ste editie van het uit de kluiten gewassen dorpsfeest is volgens schema van start gegaan.

De plaatselijke helden van Suit Up! zorgden voor het eerste feestje in de grote tent op het Meerpaalplein. Deze, de naam zegt het al, in pakken gestoken coverband kreeg het groeiende aantal bezoekers prima in beweging. Ze grapten het laatst al in een interview: Waylon, de hoofdact van de avond, is eigenlijk het naprogramma.

Regenbuien

Ondertussen hield de organisatie nauwlettend het weerbericht in de gaten, zoals dat de hele dag al gebeurde. Er waren al regenbuien over Dronten getrokken, maar de verwachte windstoten bleven achterwege - in elk geval tot tien uur. ,,We bekijken de situatie om het half uur'', zei woordvoerster Jolanda Scholen rond kwart over negen. ,,We houden het goed in de gaten.''