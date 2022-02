Plank behoedt otter voor levensgevaarlijke oversteek op drukke wegen in Flevoland

De otter is terug van weggeweest in Flevoland en daar is Jan Nagel van Landschapsbeheer an sich blij mee. ,,Ze waren hier uitgestorven, waarop een herintroductietraject in de Weerribben heeft plaatsgevonden. Vandaar uit zijn ze zich gaan verspreiden en kwamen zo ook in Flevoland terecht. En daarmee de eerste verkeersslachtoffers, waardoor we erachter kwamen dat niet alle watergangen ottervriendelijk zijn. Vorig jaar hadden we circa 15 slachtoffers, jaarlijks denk ik dat 30 procent van de populatie door verkeer wordt doodgereden.” In de eerste maand van dit jaar zijn er al twee otters in Flevoland op deze manier aan hun einde gekomen.