Plannen Ketelhaven in de herkansing

Nu nog een grijze, grotendeels kale vlakte. Straks een bruisend geheel. Althans, dat is de bedoeling van ontwikkelaar Zuider Zee Development. Weinig zal bij het oude blijven op de landtong in het Ketelmeer. Alleen het begin dit jaar gesloten restaurant Lands-End op de kop blijft blijft staan. In de hoop dat zich een nieuwe uitbater meldt. Moet wel lukken, zou je op basis van deze tekeningen kunnen zeggen. Met 60 appartementen verdeeld over drie gebouwen en meer ligplaatsen zijn er straks meer potentiële klanten.

Volledig scherm © Archikon

Verder wordt een wandelgebied over de kade uitgerold en komt er meer groen - lekker flaneren straks. De grote loods aan het begin van de landtong, ooit een scheepsarcheologisch museum en een van de oudste gebouwen in Oost-Flevoland, gaat tegen de vlakte. Jaap van der Walle van Zuider Zee Development hoopt dat de eerste schop volgend jaar de grond in kan. ,,Maar dat hangt natuurlijk af van hoe de procedure loopt. Ik ben daar positief over trouwens.''

Quote We hebben de plannen wat aangescherpt Jaap van der Walle

Volgens Van der Walle wijken de plannen nauwelijks af van de eerste versie die tien jaar geleden werd gepresenteerd. ,,We hebben ze wat aangescherpt.'' Destijds was het ontwikkelaar Joep Lisman van LIH die de kar trok. Toen zijn bedrijf failliet ging, nam Zuider Zee de boel over. Een mogelijke bedreiging vormde de mestdrogerij van Komeco, aan de rand van het buurtschap, die weer ging draaien. Dat gaat gepaard met een ruime geurcirkel die, zo meldt de gemeente, 'ruimtelijke ontwikkelingen in Ketelhaven feitelijk op slot zet'.

Volledig scherm © Archikon