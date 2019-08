Plannen voor zonnepark op plek van golfbaan Dorhout Mees stap dichterbij met verleende vergunning

Achterkant bus Connexxion vast in greppel bij Swifter­bant

5 augustus Op de Biddingweg bij Swifterbant is een bus van Connexxion vast in een greppel komen te staan. De chauffeur van lijn 146 bemerkte dat hij de verkeerde route nam en wilde keren. Onder het gras in de berm zat echter een greppel, waar de achterbanden in belandden. De bus kwam vast te zitten en kon op eigen kracht de greppel niet meer uit.