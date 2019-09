Poes Muis neemt lift naar Emmeloord en is nu spoorloos: ‘Ik denk dat ze heel bang is’

Drie dagen zijn Ali en Ad van Dekken op zoek geweest in Emmeloord. Ze riepen om Muis en tikten met een vork tegen een schoteltje. Het teken voor de poes en haar broer Max dat het etenstijd is. ,,Dan komen ze meteen’’. Maar Muis liet zich niet zien. Een bericht op Facebook, dat driftig wordt gedeeld, heeft de gouden tip ook niet opgeleverd. En de beloning van 150 euro voor de vinder zit nog in de portemonnee. ,,We wachten nu bij de telefoon’’, zegt Ali van Dekken. ,,We missen Muis. Er komt niks meer uit mijn handen’’.

Zonnetje

Dat uitgerekend Muis in de Noordoostpolder moet verdwijnen. ,,Ze ging nooit verder dan het eind van de straat. Meestal was ze thuis met Max. Daarom heb ik ze nooit gechipt.’’ Van Dekken pakt haar telefoon en laat een foto zien van beide poezen die in het zonnetje liggen te luieren op de bank. ,,Dit is twee weken geleden. De laatste foto van Max en Muis samen’’.

Volledig scherm Muis (links) en Max thuis in de zon © Ali van Dekken

Muis is niet avontuurlijk, maar wel nieuwsgierig. Maandag liep ze ongezien een vrachtwagen in die voor het huis van de buren stond. ,,Onze buurvrouw is overleden, haar dochter ruimde het huis op’’, zegt Van Dekken. ,,Ze reed naar de milieustraat in Emmeloord en daar sprong Muis plotseling naar buiten. De dochter van onze buurvrouw belde mijn man die meteen naar Emmeloord reed. Hij kon Muis niet vinden. ‘s Avonds gingen we terug, dinsdag en woensdag ook.’’

Volledig scherm Ad en Ali van Dekken en poes Max missen de sinds maandag vermiste Muis. © Foto Freddy Schinkel