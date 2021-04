Polderpioniers vinden plek voor antieke machines in Swifterbant: ‘We zijn nog maar net begonnen’

Genieten van de tulpen­pracht in Flevoland? Dat kan, maar wel vanuit de auto

22 maart Genieten van de tulpenpracht in Flevoland dit voorjaar? Dat kan, maar dan wel graag vanuit de auto. Zowel het Tulpenfestival in de Noordoostpolder als Tulpenroute Flevoland (voor de rest van de provincie) komt met een app die liefhebbers langs de kleurrijke velden leidt. ,,Als we het loslaten dan wordt het een gekkenhuis.’’