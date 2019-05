Polikliniek Dronten viert 10e verjaardag en opening uitbreiding feestelijk

Wethouders ontevreden over extra geld jeugdzorg

15:17 Geen sprake van dat wethouders jeugdzorg genoegen gaan nemen met het aanbod van het kabinet om de komende drie jaren een miljard euro extra in de jeugdzorg te steken. Gisteren sprak een delegatie van hen in Ede met Kamerleden, als eerste stap in een actie om het bedrag omhoog te krijgen.