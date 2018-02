Politici uit de regio dingen mee naar titel beste raadslid

Bouwstop voor Resort Zuiderzee in Biddinghuizen

11:46 BIDDINGHUIZEN De gemeente Dronten heeft een bouwstop opgelegd voor Resort Zuiderzee, de voormalige Rivièra camping, in Biddinghuizen. Europarcs, de nieuwe eigenaar, is begonnen met de bouw van een ontvangstgebouw en dat is in strijd met het bestemmingsplan.