Politie Dronten houdt schoolplein in de gaten

Tot twee keer toe zijn jongeren hetzelfde schoolplein in Dronten afgestuurd. De eerste keer kwam de politie in actie toen ze een stuk of tien alcohol drinkende jongeren aantroffen. Dat was in de nacht van donderdag op vrijdag. De jonge drinkers kregen een proces verbaal. De volgende nacht waren ze er echter weer. Net als de politie.

De groep die de politie op schoolplein Beursplein aantrof in de nacht van donderdag op vrijdag was 'De dag aan het doorspreken onder het genot van een alcoholisch drankje'. Dat schreef de politie van Dronten op haar Facebookpagina. Alcohol drinken op de openbare weg is echter verboden. Ook is het schoolplein na 22.00 uur verboden terrein. Omdat de jongeren al gewaarschuwd waren kregen ze een bekeuring.

Vrijdag op zaterdag

De avond daarna waren er weer jongeren op hetzelfde schoolplein aan het drinken. Zij waren niet de enige die teruggekomen waren. Ook de politie deed dat. Zij deelde opnieuw bekeuringen uit.

De politie hoopt dat de jongeren in de komende nacht wegblijven. Ook vanwege de rommel en het glas dat ze achter laten op het schoolplein, waardoor het voor kleine kinderen heel onveilig is om te spelen op hun plein en in de zandbak.

Blij

Veel lezers van het Facebookbericht zijn blij dat de politie de schoolpleinen in de gaten houdt en optreedt tegen drinkende jongeren. Volgens een aantal van hen komt het veel vaker voor dat er troep en glas achter blijft na een nachtelijk bezoek. Vooral na een weekend zou dat het geval zijn. Een spelend schoolkindje zou zich al eens gesneden hebben aan een glasscherf.